فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

اعتقلت الشرطة الأمريكية امرأة تسلقت قاعدة تمثال الحرية فى نيويورك مما أجبر السلطات على إخلاء الجزيرة قبل بضع ساعات من الموعد المقرر لبدء عرض ألعاب نارية احتفالا بيوم عيد الاستقلال فى مانهاتن السفلى.

وبثت شبكة (سي.بي.اس) الأمريكية، فيديو يظهر لحظة اعتقال المرأة، وأفاد تقرير الشبكة بأن سبعة أو ثمانية محتجين اعتقلوا فى وقت سابق بعد أن رفعوا لافتة تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك.

The Statue of Liberty was evacuated today after a woman was noticed on the base of the statue. @annawerner has the latest https://t.co/SV3yCjfxvU pic.twitter.com/sSKTFMiODL