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فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

الخميس، 05 يوليه 2018 12:44 ص
فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك مرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك
كتب عبد الوهاب الجندى
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اعتقلت الشرطة الأمريكية امرأة تسلقت قاعدة تمثال الحرية فى نيويورك مما أجبر السلطات على إخلاء الجزيرة قبل بضع ساعات من الموعد المقرر لبدء عرض ألعاب نارية احتفالا بيوم عيد الاستقلال فى مانهاتن السفلى.

وبثت شبكة (سي.بي.اس) الأمريكية، فيديو يظهر لحظة اعتقال المرأة، وأفاد تقرير الشبكة بأن سبعة أو ثمانية محتجين اعتقلوا فى وقت سابق بعد أن رفعوا لافتة تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك.

 


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نيويورك

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