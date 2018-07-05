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الخميس، 05 يوليه 2018 12:29 م
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ضبط 1408 متهمين هاربين من أحكام فى حملة مكبرة بالبحيرة

الخميس، 05 يوليه 2018 10:38 ص
ضبط 1408 متهمين هاربين من أحكام فى حملة مكبرة بالبحيرة حملة أمنية - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1408 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 290 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 361 إشغال طريق بالبحيرة، كما تم رفع و إزالة 299 إشغال طريق وتعديل بالبحيرة.
 
 

 


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