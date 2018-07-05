ضاحى خلفان: جماعة الإخوان تعتبر أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية

كتبت مريم بدر الدين

أكد الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أن جماعة الإخوان تعتبر أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية، وذلك على اختلاف جميع الأزمنة.

وكتب خلفان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"يعتبر الإخوان اليوم وغدا وبعد غد أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية...وهى قريبة الشبه من الحشاشين...الذى تجندوا لحسن الصباح".

وتابع :"العجيب أن الإخوان تجندوا لحسن الساعاتى ( البنا) بعد ذلك للتورية !! سيدنا الحسن كان سيد سلام وامن.. لكن حسن البنا وحسن الصباح كانوا زعماء إرهاب".