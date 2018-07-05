صور.. مقتل أكثر من 17 شخصا فى انفجار مصنع للألعاب النارية بالمكسيك

كتب إبراهيم حسان - رويترز - تصوير أف ب

قال مسئول محلى إن 17 شخصا على الأقل بينهم عمال إنقاذ قتلوا بسبب انفجار ألعاب نارية فى منطقة تولتيبك اليوم الخميس، فى أحدث واقعة ضمن سلسلة من الانفجارات المميتة التى تضرب المنطقة المعروفة بإنتاج الألعاب النارية.

وقال أليخاندرو أوزونا المسئول الكبير فى حكومة ولاية مكسيكو للتلفزيون المكسيكى إن الضحايا بينهم مارة وعمال إنقاذ كانوا قد وصلوا إلى الموقع للمساعدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارين وقعا.



الأهالى يصلون محيط الانفجار



انتشار الحماية المدنية



انفجار المكسيك



بكاء الأهالى



ذوي الضحايا



المنطقة المدمرة



انتشار القوات بمحيط الحادث



رجل يشاهد أثار الانفجار



سيارات الإطفا