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الخميس، 05 يوليه 2018 09:44 م
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صور.. مسيرة لأهالى نانت الفرنسية تضامنا مع مقتل شاب برصاص الشرطة

الخميس، 05 يوليه 2018 09:21 م
صور.. مسيرة لأهالى نانت الفرنسية تضامنا مع مقتل شاب برصاص الشرطة مسيرة لأهالى نانت الفرنسية
كتب عبد الوهاب الجندى
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نظم أهالى مدينة نانت الفرنسية، اليوم الخميس، مسيرات احتجاجية على مقتل شاب برصاص الشرطة بداية الأسبوع الجارى، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وشارك فى المسيرة مئات الأشخاص، بعد أن قامت القوات الفرنسية باعتقال العشرات، بينهم أطفال، بتهمة المشاركة فى أعمال شغب وعنف شهدتها المدينة الأيام الماضية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد فتحت النار مساء الثلاثاء، على شاب حاول الهرب بسيارته أثناء عملية تفتيش وتبين أنه يخضع لمذكرة توقيف لتورطه فى قضايا سرقة وانضمامه لمجموعات اجرامية.

القيادات الأمنية فى نانت
القيادات الأمنية فى نانت
مشاركات فى المسيرة
مشاركات فى المسيرة

 

انطلاق المسيرة
انطلاق المسيرة

 

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

 

مسيرة نانت
مسيرة نانت

 

 

 


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مسيرة لأهالى نانت الفرنسية

مقتل شاب برصاص الشرطة

نانت

نانت الفرنسية

فرنسا

الشرطة الفرنسية




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