صور.. مسيرة لأهالى نانت الفرنسية تضامنا مع مقتل شاب برصاص الشرطة

كتب عبد الوهاب الجندى

نظم أهالى مدينة نانت الفرنسية، اليوم الخميس، مسيرات احتجاجية على مقتل شاب برصاص الشرطة بداية الأسبوع الجارى، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وشارك فى المسيرة مئات الأشخاص، بعد أن قامت القوات الفرنسية باعتقال العشرات، بينهم أطفال، بتهمة المشاركة فى أعمال شغب وعنف شهدتها المدينة الأيام الماضية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد فتحت النار مساء الثلاثاء، على شاب حاول الهرب بسيارته أثناء عملية تفتيش وتبين أنه يخضع لمذكرة توقيف لتورطه فى قضايا سرقة وانضمامه لمجموعات اجرامية.



القيادات الأمنية فى نانت



مشاركات فى المسيرة



انطلاق المسيرة



جانب من المسيرة