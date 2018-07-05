صور .. سقوط ثلاثة عاطلين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة فى المنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة للقبض على الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة والمواد المخدرة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم من القبض على "محمد. ف.ش " 38 سنة مقيم شنوان وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى و 23 قطعة من مخدر الحشيش وشريط ترامادول وتليفون محمول، وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، كما تمكن من ضبط " محمود. ع.ع " عاطل 26 سنة مقيم كفر البتانون وبحوزته 80 قرص ترامادول وسلاح و مبلغ مالى وتليفون محمول .

وأسفرت الحملة عن ضبط " سامح. ح.أ " عاطل مقيم شنوان، وبحوزته 400 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح مطواة قرن غزال، وتليفون محمول، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.