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الخميس، 05 يوليه 2018 08:00 ص
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر فى كندا لـ 19 شخصا

الخميس، 05 يوليه 2018 06:44 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر فى كندا لـ 19 شخصا موجة الحر فى كندا
(رويترز)
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أعلنت السلطات الصحية فى كندا أن 19 شخصا على الأقل توفوا فى كيبيك بسبب موجة الحر التى تضرب شرق كندا منذ نهاية الأسبوع.

وقالت المسئولة الإقليمية عن الصحة العامة فى مونتريال ميلين دروان، إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر فى مونتريال وصل حاليا إلى 12.

ونقلت صحيفة "لا تريبون" عن السلطات الصحية المحلية أن خمس وفيات سجلت أيضا منذ 48 ساعة فى مناطق شرق عاصمة كيبيك.

وعصر الأربعاء سجلت حالتا وفاة جديدتان بسبب الحر، إحداهما فى ضاحية مونتريال، بحسب ما أفادت إذاعة "راديو كندا".

وقالت الطبيبة فدروان ى حديث لتلفزيون "راديو كندا" العام إن الضحايا فى مونتريال "من الفئات الضعيفة كالمسنين أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية" أو ممن لا يملكون مكيفات.

وسجلت الحرارة الأربعاء 34 درجة مئوية فى مونتريال مع نسبة رطوبة تخطت أربعين فى المئة بحسب توقعات مركز الأرصاد الجوية.

وارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية منذ الجمعة فى جنوب كيبيك مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 مطلع الأسبوع.

وأعلنت "حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة" فى جنوب كيبيك لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتبارا من الجمعة.

ولم تسجل حتى الآن أى حالة وفاة فى اونتاريو المجاورة التى شهدت أيضا درجات حرارة مرتفعة، وفى 2010 ادت موجة حر إلى وفاة مئة شخص فى مونتريال.

أطفال يلهبون تحت المياه
أطفال يلهبون تحت المياه

 

اللعب بالمياه بسبب الحرارة
اللعب بالمياه بسبب الحرارة

 

 

       

 


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