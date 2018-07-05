صور.. أحزاب الائتلاف الحاكم فى ألمانيا تتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة

(رويترز) - تصوير أ ف ب

قالت أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى اليوم الخميس إن الحزب توصل إلى اتفاق بشأن الهجرة مع الأحزاب الأخرى المشاركة فى الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، مؤكدة أنه لن تكون هناك أى مراكز مؤقتة للمهاجرين بأى شكل من الأشكال.

وقالت ناليس للصحفيين إن الأحزاب اتفقت على تسريع عملية إعادة طالبى اللجوء الذين سُجلوا بالفعل فى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى بموجب قواعد الاتحاد الحالية، لكن ألمانيا لن تتخذ أى إجراء من جانب واحد.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحي، إنه سعيد بالاتفاق. كان زيهوفر قد اقترح إعادة طالبى اللجوء المسجلين فى دول أخرى بالاتحاد عند الحدود فى تحرك هدد بانهيار الحكومة.



زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي



زعيم المجموعة البرلمانية لفصيل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي



ميركل