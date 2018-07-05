صور.. آلاف الإسبانيات يتظاهرن فى "بامبلونا" للمطالبة بحقوق المرأة

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهرت عشرات الآلاف من الإسبانيات فى ساحات مدينة بامبلونا الإسبانية الواقع شمال المملكة، احتجاجا على إطلاق سراح خمسة رجال بعد الحكم عليهم بالسجن لمدة تسعة أعوام بتهمة الاعتداء الجنسى على امرأة فى مهرجان بامبلونا لعام 2016.

وتجمع عشرات الآلاف من السيدات اللاتى تظاهرن بأوشحة سوداء، فى شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية، مطالبين بحقوق المرأة، وإعادة المتهمين للسجن، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

واليوم الخميس، أمرت محكمة فى بامبلونا بإطلاق سراح الخمسة رجال بكفالة قدرها 6000 يورو (7000 دولار)، فى انتظار استئناف الحكم من قبل النيابة العامة فى البلاد.



إشعال النيران



الكتابة على الجدران



المسيرة فى إسبانيا



أوشحة سوداء



تجمع النساء



جانب من المسيرة



فتاة مشاركة في التظاهر



لافتات فى المسيرة



مشاركات فى التظاهر



مظاهرات النساء فى إسبانيا