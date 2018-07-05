صحيفة إسرائيلية: تل أبيب أفرجت عن تنظيم يهودى إرهابى يخطط لتفجير قبة الصخرة

كتب: محمد محسن أبو النور

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحيفة إسرائيلية قولها إن تل أبيب أفرجت عن آخر المعتقلين من أعضاء التنظيم السرى الإرهابى اليهودى الذى يخطط لتفجير قبة الصخرة، منذ العام 1990.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية فإن هؤلاء الإرهابيين المدانين هم وجوه معروفة فى إسرائيل، وسلطات الاحتلال تعلم جيدًا متى سيتم تنفيذ مخطط تفجير قبة الصخرة وأفرجت عن الإرهابى الأخير لإتمام ذلك، بعد نحو عشر سنوات على القبض عليهم وإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية بحق فلسطينيين، رغم أنه حُكم على بعضهم بالسجن المؤبد.

وبدأ التنظيم الإرهابى نشاطه فى منتصف سبعينيات القرن الماضى ويجرى حاليا عرض مسلسل وثائقى بعنوان التنظيم السرى اليهودى فى إحدى القنوات الإسرائيلية، وهو من إخراج شاى جال، الذى أجرى تحقيقا حول قضية هذا التنظيم، بحسب ما نوهت إليه الصحيفة.