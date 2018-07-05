شاهد في دقيقة.. "كلاشينكوف" من الأسلحة إلى بيع اللحم المقدد

إعداد – محمد فزاع

لم تتوقف شهرة "كلاشنيكوف" وعلامتها التجارية عند البندقية الآلية AK-47، الأشهر والأوسع انتشارا على مستوى العالم، لكنها تعدت السلاح إلى المنتجات الغذائية.

وظهرت في الآونة الأخيرة منتجات معلبة للحوم مقددة محفوظة تحمل علامة البندقية كلاشنيكوف، وفوقها النجمة الحمراء للاتحاد السوفيتي، بينما كتب على العلبة شعار "إصابة الهدف بدقة".

لم تتوقف شهرة "كلاشنيكوف" عند البندقية الآلية AK-47الأوسع انتشارا في العالم

لكنها تعدت السلاح إلى المنتجات الغذائية

وظهرت في الآونة الأخيرة منتجات معلبة للحوم مقددة تحمل علامة البندقية كلاشنيكوف

يظهر فوقها النجمة الحمراء للاتحاد السوفيتي بينما كتب على العلبة شعار «إصابة الهدف بدقة»

بدأ مصنع اللحوم في بيلاروس بإنتاج تلك المعلبات وفقا لنمط عسكري

تولت شركة "باتكين ريزيرف" التجارية مبيعات المصنع وتوصلت إلى تلك الطريقة المبتكرة في الدعاية

تحصل شركة "كلاشينكوف" الروسية على فائدة 2% من إجمالي العائدات لقاء استخدام العلامة التجارية

ويعد ميخائيل كلاشنيكوف الفريق الروسي الراحل من اخترع البندقية واستخدمت 1947

وأصبحت تستخدم في أكثر من 40 جيشا حول العالم لسهولة استخدامها أثناء القتال