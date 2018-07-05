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الخميس، 05 يوليه 2018 05:38 م
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شاهد فى دقيقة.. 6 خطوات تمكنك من الكشف الطبى لصرف معاش تكافل وكرامة

الخميس، 05 يوليه 2018 03:49 م
شاهد فى دقيقة.. 6 خطوات تمكنك من الكشف الطبى لصرف معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة
كتب وليد عبد السلام تصميم محمود بكر
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حدد المجالس الطبية المتخصصة عددا من الخطوات لتمكين المواطنين من توقيع الكشف الطبى للحصول على معاش تكافل وكرامة التى تمنحة وزارة التضامن الاجتماعى.

وإليك فى السطور التالية، آليات الكشف لإتمام الأوراق للحصول على معاش تكافل وكرامة التى تمنحه وزارة التضامن.
 
1-    الاتصال بالخط الساخن 0222641700 للاستفسار عن أوراق الكشف
 
2-    خصصت الوزارة رابط http://www.smcegy.com/karama/RegisterAll.aspx لحجز الكشف.
 
3-    وفرت المجالس رابط  http://www.smcegy.com/karama/Invst.aspx للتعرف على التحاليل المطلوبة .
 
4-    يجب طباعة البيان الناتج عن عملية تسجيل البيانات والالتزام بما جاء به
 
5-    يجب أن تكون جميع التحاليل معتمدة من مستشفى حكومى أو جامعى.
 
6-    يعتد بأصول أوراق الكشف والتحليل لدى المجالس الطبية.
 

 

 لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 

 

 


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صرف معاش تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

وزارة التضامن




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالحميد

كلام بس

جربت اسجل للكشف مبقاش معاد قاضى إلا فى شهر ١٢ الجاى .. طب ازاى

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