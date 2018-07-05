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الخميس، 05 يوليه 2018 05:40 م
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سفير تشاد بالقاهرة ينقل للإمام الأكبر شكر الرئيس التشادى على جهود الأزهر

الخميس، 05 يوليه 2018 04:27 م
سفير تشاد بالقاهرة ينقل للإمام الأكبر شكر الرئيس التشادى على جهود الأزهر جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  سفير تشاد بالقاهرة.

ونقل السفير تحيات وشكر الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، وحرمه، على المجهودات الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف تجاه تشاد من خلال القوافل الطبية والإغاثية المتتابعة التي يوجهها الأزهر إلى تشاد، مبينًا أن قوافل الأزهر تمكنت من علاج آلاف المرضى وإجراء مئات العمليات الحرجة في مناطق يصعب الوصول إليها.

من جانبه أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر يقوم بدوره تجاه الفقراء والمحتاجين في أفريقيا من منطلق إنساني بحت، ولذلك فهو يوجه خدماته لجميع الشعوب الأفريقية بغض النظر عن دين هؤلاء المحتاجين، موضحًا أن الأزهر سوف يضاعف جهود الطبية والإغاثية إلى تشاد في المرحلة القادمة.

 


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