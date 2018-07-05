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الخميس، 05 يوليه 2018 04:37 م
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سابع هزة خلال 24 ساعة.. زلزال جديد بقوة 2.8 درجة يضرب شمال إسرائيل

الخميس، 05 يوليه 2018 02:57 م
سابع هزة خلال 24 ساعة.. زلزال جديد بقوة 2.8 درجة يضرب شمال إسرائيل مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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ضربت هزة أرضية جديدة ظهر اليوم الخميس، مناطق فى شمال اسرائيل واستمرت لثوان حيث كانت قوتها 2.8 على سلم ريختر دون وقوع أضرار أو إصابات.

وهذه الهزة الأرضية السابعة التى تضرب إسرائيل خلال 24 ساعة، علما بأن الهزة الأرضية الأولى كانت فجر أمس الأربعاء، فى شمال إسرائيل وكانت بقوة 4.2 درجة تالها هزة أخرة بقوة 3.2 درجة فى نفس المنطقة تبعها هزات ارتدادية فى مناطق مختلف فى البلاد.

وفقا للمعهد الجيوفيزيائى الإسرائيلى، فقد ضربت شمال البلاد وطبرية ظهر اليوم، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، كما أكد السكان أنهم شعروا بالهزة الأرضية التى كان مركزها بالجليل وطبرية.. وكانت هزة قد ضربت اسرائيل فجر اليوم إحداها 4.5 درجة على مقياس ريختر ".

 


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