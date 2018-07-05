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الخميس، 05 يوليه 2018 02:13 م
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سائق توك توك تخفى فى زى سيدة وهشم رأس مسنة لسرقتها فى روض الفرج

الخميس، 05 يوليه 2018 01:17 م
سائق توك توك تخفى فى زى سيدة وهشم رأس مسنة لسرقتها فى روض الفرج صورة أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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ألقى رجال مباحث قسم روض الفرج، القبض على سائق توك توك، تخفى فى زى سيدة وهشم رأس مسنة، لسرقتها بالإكراه، فى منطقة روض الفرج، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغ من الأهالى يفيد بتمكن سكان أحد العقارات من الإمساك باللص متخفى فى زى سيدة لسرقة مسنة، وعلى الفور انتقل النقيب محمد عبد الناصر معاون المباحث، حيث تبين صحة البلاغ وأن المتهم تعدى بالضرب بزجاجة مياه غازية على رأس الضحية ما أدى الى حدوث شرخ بقاع الجمجمة .

وعلى الفور، تم نقل المجنى عليها للمستشفى فى حالة خطيرة لتلقى العلاج اللازم ، وتحرر محضر رقم 4134 لسنة 2018 جنح روض الفرج بالواقعة،وبالعرض على مدير امن العاصمة امر باخطار النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .

 


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