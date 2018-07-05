داخلية ألمانيا: 12 ألف مهاجر حصلوا على مبالغ مالية ليغادروا البلاد منذ فبراير 2017

كتب: أحمد علوى

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أن نحو 12 ألف مهاجر غادروا ألمانيا مقابل حصولهم على مبلغ من المال منذ فبراير عام 2017.

وذكرت صحيفة "تسايت" الألمانية نقلا عن رد وزارة الداخلية على طلب حزب "اليسار" الألمانى، أنه تم إطلاق برنامج للحكومة الألمانية فى فبراير عام 2017، والذى يدرس تقديم الأموال بحجم 800 حتى 1200 يورو للكبار، ونصف هذا المبلغ للأطفال، كمبلغ للعودة الطوعية إلى بلادهم، ويحصل المهاجرون الذين يتخذون قرار مغادرة ألمانيا قبل الانتهاء من إجراءات اللجوء، على مبلغ ليس كبيرًا، والعائلات التى تتألف من أكثر من أربعة أشخاص، والذين يغادرون ألمانيا دفعة واحدة يحصلون على مبلغ 500 يورو إضافى.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية فى ردها، أن الحكومة الفيدرالية بهذا الشكل، تشجع المهاجرين على مغادرة البلاد بشكل طوعى، وعلى وجه الخصوص إذا كان لديهم فرص قليلة لإمكانية البقاء فى ألمانيا.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أنه تم تخصيص 40 مليون يورو من الأموال الفيدرالية فى عام 2017 لتنفيذ البرنامج، كما أن أغلبية المهاجرين الذين استخدموا هذه الإمكانية، قدموا من العراق وروسيا وأفغانستان.

وانتقد حزب "اليسار" الألمانى، البرنامج بسبب تعامله المزرى مع المهاجرين، وكرد على ذلك، أكدت الداخلية الألمانية أن اللاجئين يتخذون قرار العودة، ويرفضون اللجوء بأنفسهم.

وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتى كان سببها فى المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشكلات الاقتصادية فى بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.