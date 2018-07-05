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الخميس، 05 يوليه 2018 01:11 م
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خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بإطلاق سراح أرملة معارض صينى راحل

الخميس، 05 يوليه 2018 12:37 م
خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بإطلاق سراح أرملة معارض صينى راحل ليو شيا مع زوجها المعارض الصينى الراحل
رويترز
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حث خبراء حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة الصين على إطلاق سراح ليو شيا، أرملة المعارض الصينى الراحل ليو شياو بو الحائز على جائزة نوبل للسلام، والسماح لها بالسعى لتلقى العلاج سواء فى الداخل أو فى الخارج نظرا لتدهور حالتها الصحية.

وجاءت المناشدة،أمس الأربعاء، بعد ما يقرب من عام على وفاة المعارض الصينى بسرطان الكبد أثناء احتجازه. وكان قد ألقى القبض عليه عام 2009 بتهمة "التحريض على هدم سلطة الدولة".

وتعيش ليو شيا، وهى فنانة وشاعرة تعانى من الاكتئاب، قيد الإقامة الجبرية الفعلية منذ حصول زوجها الراحل على جائزة نوبل عام 2010. ولم توجه لها أى تهمة، وكان آخر ظهور علنى لها أثناء جنازته فى حضور ممثلين للسلطة.

وقال خبراء مستقلون بالأمم المتحدة فى مجالات الاختفاء القسرى والاحتجاز التعسفى ومدافعون عن حقوق الإنسان فى بيان مشترك "تقلقنا تقارير تدهور صحة ليو شيا. يتردد أنها محتجزة فى مكان غير معلوم وتعانى مشكلة نفسية حادة".

وأضافوا "نكرر دعوتنا للحكومة الصينية لكشف مكان وجودها وإطلاق سراحها".

 

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