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حملات أمنية لإحباط تمرير المكالمات الدولية وبيع خطوط المحمول المجهولة

الخميس، 05 يوليه 2018 08:07 ص
حملات أمنية لإحباط تمرير المكالمات الدولية وبيع خطوط المحمول المجهولة اللواء مصطفى النمر
كتبت دينا الحسينى
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وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء مصطفى النمر عدة حملات أمنية مكبرة لإحباط محاولات تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت والتى تضر بالاقتصاد المصرى، كما استهدفت الحملة التى شارك فيها ضباط شرطة الاتصالات محلات بيع أجهزة التنصت المحظور دخولها للبلاد وغير مصرح بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

كما شن ضباط مباحث التليفونات حملات على محلات بيع خطوط المحمول بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات لضبط خطوط المحمول مجهولة البيانات، وتم ضبط مئات الخطوط المعده للبيع والتى تتبع شركات المحمول بدون بيانات تباع داخل المحلات وعلى الأرصفة وداخل محطات المترو والقطارات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية محمود توفيق بشأن تكثيف الحملات النوعية لضبط تجار خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين لما لها من مردود أمنى سلبى من جانب مستغلى تلك الخطوط فى ارتكاب أعمال تخريبية وإجرامية، وذلك تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن ومسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.


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