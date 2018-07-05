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الخميس، 05 يوليه 2018 08:18 م
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حصاد العرب والعالم..الموساد يستعيد ساعة يدوية لجاسوس إسرائيلى من سوريا

الخميس، 05 يوليه 2018 07:45 م
حصاد العرب والعالم..الموساد يستعيد ساعة يدوية لجاسوس إسرائيلى من سوريا رئيس جهاز الموساد
إعداد – هاشم الفخرانى
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم الخميس، العديد من التقارير الإخبارية، التى تناولت العديد من الملفات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وفى مقدمة التقارير، آخر تطورات الساحة الفلسطينية من استخدام إسرائيل العنف ضد الفلسطينين العزل فى الخان الأحمر بالقدس ، وجاءت على النحو التالى :-

دبلوماسيون أوروبيون يتضامنون مع قرية بدوية فى الضفة تستعد إسرائيل لهدمها

 

 

وساطة الأردن تُعيد المعارضة السورية لمائدة التفاوض مع الروس

 

تميم يتجاهل أزمات بلاده ويحضر نهائى كأس العالم فى روسيا

 

الموساد ينفذ عملية فى سوريا لإعادة ساعة يدوية لجاسوس إسرائيلى

 

لماذا يضغط ترامب على أوبك لخفض أسعار البترول؟.. أمريكا تستهلك 20 مليون برميل يوميا تستورد نصفهم بأسعار مرتفعة.. وتواجه نقص فى مخزونها من النفط.. وسعر البرميل يتراجع 56 سنتا بعد تغريدة الرئيس الأمريكى عن أوبك

 


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الموساد ينفذ عملية فى سوريا لإعادة ساعة يدوية لجاسوس إسرائيلى

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