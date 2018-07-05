حريق بمركز شرطة نتيجة انفجار "كدس للعتاد" شمالى بغداد

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اندلع حريق، اليوم الخميس، داخل مركز شرطة عراقى نتيجة انفجار كدس للعتاد شمالى العاصمة بغداد.

وقال مصدر بالشرطة العراقية لقناة (السومرية نيوز) العراقية إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل مركز شرطة التاجى نتيجة انفجار كدس للعتاد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبي، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر أمنى عراقى، أن جنديا ومدنيا أصيبا فى انفجار عبوة ناسفة غربى العاصمة العرقية بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله "إن عبوة ناسفة انفجرت قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش ضمن قضاء أبو غريب؛ مما أسفر عن إصابة جندى ومدنى بجروح مختلفة"، مضيفا ان القوات نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

فى سياق آخر، ذكر مصدر أمني عراقى، أن مدنيين إثنين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب شمال العاصمة العراقية بغداد.