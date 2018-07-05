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الخميس، 05 يوليه 2018 04:37 م
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حديقة حيوان موسكو تطلق اسم الحارس الروسى "أكينفييف" على نسر تكريما له

الخميس، 05 يوليه 2018 03:21 م
حديقة حيوان موسكو تطلق اسم الحارس الروسى "أكينفييف" على نسر تكريما له إيجور أكينفييف
أ ش أ
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أطلقت حديقة حيوان موسكو، اسم حارس المنتخب الروسى لكرة القدم إيجور أكينفييف، على نسر؛ تكريما له بعد الأداء الذى قدمه فى مباراة إسبانيا بدور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، مما سمح لأصحاب الضيافة بالتأهل لربع النهائى لأول مرة فى تاريخهم.


وقالت مديرة الحديقة سفيتلانا أكولوفا - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإسبانية - "نحن فخورون بمنتخبنا، انتصاره على إسبانيا أدهش البلاد كلها ووحد الملايين، لم يكن فى إمكاننا أن نبقى على هامش هذا الحدث العظيم.. قررنا إطلاق اسم إيجور أكينفييف على نسر من فصيلة نسور السهوب ولد قبل شهر".


وعقب المونديال، تعتزم الحديقة وضع لوحة باسم أكينفييف على قفص النسر.
وكان أكينفييف (32 عاما) قد تصدى ركلتى ترجيح فى مباراة ثمن النهائى الأحد الماضى والتى انتهت بفوز "الدب الروسي" على إسبانيا على "الماتادور" بركلات الترجيح 4-3.

 

 

 


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