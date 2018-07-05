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حبس 3 عمال سرقوا 147 ألف جنيه ومصوغات ذهبية من منزل تاجر بصقر قريش

الخميس، 05 يوليه 2018 02:35 م
حبس 3 عمال سرقوا 147 ألف جنيه ومصوغات ذهبية من منزل تاجر بصقر قريش مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بسرقة 147 ألف جنيه ومشغولات ذهبية بقيمة 50 ألف جنيه من منزل تاجر قطع غيار سيارات بمنطقة صقر قريش.

 

البداية كانت عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البساتين يفيد باكتشاف "خ.ك" 48 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات، سرقة منزله بمنطقة عمارات الكندى فى صقر قريش، أثناء سفره وأسرته خارج القاهرة، عن طريق كسر باب الشقة.

 

بالانتقال والفحص تبين سرقة مبلغ مالى 147 ألف جنيه ومصوغات ذهبية بقيمة 50 ألف جنيه، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء الواقعة ٣ عمال وهم "ك.س" 18 سنة و"ا.ع" 24 سنة، و"ت.م" 27 سنة.

 

وبتكثيف الإجراءات تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد علمهم أن صاحب الشقة مسافر وأسرته خارج القاهرة، حيث أنهم يعملون فى ورشة مجاورة للمحل الخاص به.

 

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وتعرف عليها صاحب الشقة ووجه لهم تهمة السرقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13701 جنح البساتين ، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 


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