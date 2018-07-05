حبس "أب" 15 يوما بتهمة الاعتداء جنسيا على نجلته بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس أب بعد اتهام طفلته بالإعتداء عليها جنسياً، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم الطفلة "م.ا.ف" 13 سنه ووالدتها ببلاغ ضد والدها "ا.ف" 51 سنة، جزار ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، يفيد باعتدائه جنسيا على طفلته، وتمكنت وحدة المباحث من ضبطه وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11257 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018م، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .