جهاز المشروعات يوقع عقدا مع "العاصمة الإدارية" ويستهدف 20 % نموا بتمويلاته

كتب – إسلام سعيد

يوقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برتوكول تعاون وعقدا مع شركة العاصة الإدارية اليوم الخميس لدعم مشروعات الشباب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يفصح جهاز المشروعات عن تفاصيل عقده مع العاصمة الإدارية، بمشاركة نيفين جامع المدير التنفيذى للجهاز وقيادات من الشركة.

وكشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز قدم تمويلات بـ1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018، ما أتاح 350 ألف فرصة عمل جديدة لعدد 248 ألف مشروع جديد، لافتة إلى أنه تم تمويل 3609 مشروعات صغيرة عبر الجهات الوسيطة و939 مشروعا حصلت على تمويل مباشر ليصل إجمالى المشروعات الصغيرة الحاصلة على تمويل حتى 31 مارس 2018 حوالى 53599 مشروعا.

وأكدت نيفين جامع، لـ"اليوم السابع" أن جهاز المشروعات الصغيرة يستهدف %20 نموًا فى تمويلاته العام الجارى قياسا على العام الماضى ليصل الجهاز بالتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لـ6 مليارات جنيه نهاية 2018، موضحة أن استراتيجية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لا ترتبط بالقانون الموجود حاليا فى مجلس الوزراء، فنحن مستمرون للعمل فى هذه الاستراتيجية.