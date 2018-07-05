جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن المؤبد لعاطل لقتله شخص بمسكنه

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد محمود باشا رئيس المحكمة، وبعضوية كلًا من المستشارين هاني حامد سالم، وأكرم عبد الفتاح أبو مسلم، وأمانة سر الجلسة أحمد عبد الرحمن، بالسجن المؤبد للمتهم "م. ع. م"، عاطل، لقتله المجني علية "ع. ك. ع"، بعد إقامة علاقة غير شرعية معه.

ترجع أحداث القضية رقم 6828 سنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة المباحث الجنائية، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بمقتل شخص داخل الشقة محل سكنة، بدائرة القسم، شرق الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثالث إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة "ع. ك. ع"، عامل، 28 سنة، مسجي علي الأرض بغرفة النوم، يرتدي شورت، مطعون في الصدر بسلاح أبيض "سكين"، أودت بحياته للوفاة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، بأن أحد الأشخاص يتردد بصفة مستمرة علي منزل المجني علية، حتى تواصل فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ع. م"، عاطل.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واعترف بأن المجنى عليه، شاذ جنسيًا، وطلب منه ممارسة الرذيلة معه يوم الحادث، فمارس معه الرذيلة ثم قتله.

تحرر المحضر اللازم قسم شرطة المنتزه ثالث، وتم عرضة علي النيابة العامة، والتي أحالتها إلي محكمة الجنايات التي صدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم.