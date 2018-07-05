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تعرف على نتائج إلغاء أردوغان منصب رئيس الوزراء ونقل صلاحياته لنفسه

الخميس، 05 يوليه 2018 10:01 ص
تعرف على نتائج إلغاء أردوغان منصب رئيس الوزراء ونقل صلاحياته لنفسه الرئيس التركى رجي طيب أردوغان
كتب: أحمد علوى
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أصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مرسوما، يلغى به منصب رئيس الوزراء وينقل صلاحياته لنفسه، لتنتقل بهذا تركيا رسميا من النظام البرلمانى إلى الرئاسى.

 

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أنه من المقرر أن يعلن أردوغان عن التشكيل الوزارى أمام البرلمان، ويشار إلى أنه بهذه القرارات يحول أردوغان تركيا من النظام البرلمانى الذى تعيش فيه منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك، وتحويله إلى نظام رئاسى، وهو ما أثار غضب المنظمات المدنية والمعارضة التى وصفت تلك الخطوة بالديكتاتورية ونظام شمولى غير ديموقراطى.

 

ويؤدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية الاثنين المقبل لولاية رئاسية ثانية، بعد إعادة انتخابه الشهر الماضى وبسلطات معززة بموجب الدستور المعدل، بحسب ما أفاد مصدر رئاسى.

 


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