تجديد نشرات الانتربول الحمراء لعناصر إرهابية هاربة.. تعرف على أبرز الأسماء

كتب محمود عبد الراضي

جدد جهاز الإنتربول نشراته الحمراء لدول العالم بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المصرية المطلوبة للجهات الأمنية المصرية، والوارد أسماؤهم بقوائم الإرهاب التى أعلنتها الدول العربية الأربع "مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين".

وجاء فى النشرات الحمراء للإنتربول عدد من الأسماء أبرزهم يوسف عبدالله القرضاوى، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقى، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد البارى، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد النعيم أحمد.