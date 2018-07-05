تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أكسجين 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس شريف الروبى عضو حركة 6 إبريل ومحمد أكسجين، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيه عدد من الإخوان نفس الاتهامات وهى القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامى" لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين 2".

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.