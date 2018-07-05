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الخميس، 05 يوليه 2018 04:37 ص
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تأسيس "EGYCOPP" للترويج لصادرات الأدوية والمستلزمات برأس مال 2 مليون جنيه

الخميس، 05 يوليه 2018 03:00 ص
تأسيس "EGYCOPP" للترويج لصادرات الأدوية والمستلزمات برأس مال 2 مليون جنيه الدكتور ماجد جورج والزميل إسلام سعيد
كتب – إسلام سعيد
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يعلن المجلس التصديرى للصناعات الطبية اليوم الخميس بدء أعمال الشركة التجارية EGYCOPP والتى تضم فى عضويتها عدد من أعضاء المجلس التصديرى النفاذ للسوق الأفريقى الذى يعد سوق واعد لكافة المنتجات المصرية.

وكشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنشاء شركة تجارية تحمل "إيجى كوب" برأسمال 2 مليون جنيه تضم 26 مصنع دواء وأدوات تجميل ومستلزمات طبية، لتكون قاعدة انطلاق للمنتجات الدوائية فى افريقيا.

وأوضح جورج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح فروع للشركة على مستوى الدول الافريقية على أن يكون أول الفروع فى زامبيا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تحليل أسواق الدواء وذلك لوضع استراتيجية للمجلس التصديرى لزيادة صادراته حتى 2030 لتكون الزيادة المستهدفة بنسبة 3 % كل ثلاث سنوات، وعلى مدار 9 سنوات وتم تحديد المدة لتتوافق مع موعد دورة التجديد فى المجلس.

وكشف جورج، أن الاستراتيجية تركز على السوق الافريقى وسيتم عمل دراسات حول احتياجات كل دولة على حدى وتحديد ما يتناسب معاها من المنتجات التى يتم تصديرها، من خلال إقامة مكتب علمى يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة، وسيقوم مندوبى المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات،فضلا عن إقامة دعايا تسويقية وطبية للمنتجات فى الدول التى نصدر لها.

وأوضح رئيس المجلس أن الشركات المصدرة للأدوية تتغلب على مشكلات التسجيل من خلال عمل مصنع محلى تول (التصنيع عند الغير) لإنتاج جميع منتجات الشركات المصدرة فى تلك الدول خاصة التى لديها صناعة بسيطة.


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المجلس التصديرى للادوية

المجلس التصديرى للصناعات الطبية

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