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الخميس، 05 يوليه 2018 03:55 م
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تأجيل دعوى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق بعض مكاتب حقوق الإنسان بمصر لـ4 أكتوبر

الخميس، 05 يوليه 2018 03:10 م
تأجيل دعوى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق بعض مكاتب حقوق الإنسان بمصر لـ4 أكتوبر مجلس الدولة- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية لجلسة 4 أكتوبر المقبل .


واختصمت الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن .

وقالت الدعوى أن المراكز ومنظمات حقوق الانسان تخالف الدستور والقانون وتضر أمن البلاد وهى مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر . 


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