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الخميس، 05 يوليه 2018 05:40 ص
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النيابة تستعجل تحريات المباحث فى خطف طفل من أمام منزل رئيس الوزراء السابق بالشروق

الخميس، 05 يوليه 2018 05:00 ص
النيابة تستعجل تحريات المباحث فى خطف طفل من أمام منزل رئيس الوزراء السابق بالشروق خطف طفل - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تحريات المباحث  فى خطف طفل من أمام منزل رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل بمدينة الشروق أول أمس الثلاثاء،  كما استمعت النيابة لأسرة الطفل المختطف.

كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة،  أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بواقعة خطف طفل بمدينة الشروق أول أمس الثلاثاء، كما أنتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع الحادث لمعاينة الواقعة.

كما أمرت النيابة برفع الأدلة الجنائية بموقع الحادث، وسرعة تقديم تحريات المباحث عن الطفل وأسرته، وبيان ما إذا كان هناك عداء بينه وبين أخرين كدافع للإنتقام،  أو مجرد خطف لدفع فدية.

تعود الواقعة لخطف طفل من سيارة ملاكى كانت فى طريقها لتوصيله لمنزله بعد انتهائه يومه "بالحضانة" الخاصة به بمدينة الشروق، لتفاجىء صاحبة السيارة بقيام سيارة أخرى بمنعها من المرور أنام منزل رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ومن ثم اختطاف الطفل والهروب بأقصى سرعة.

وقال حسين سلامة، أحد شهود العيان، إن طفل تم اختطافه  بمدينة الشروق من أمام منزل شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق،  بواسطة سيارة " كحلى" اللون كانت تستقل 4 أشخاص، مطالبًا باللجوء إلى وزارة الدخلية لعودة الطفل إلى أهله.


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