"النقل" توضح حقيقة فيديو لسائق يترك القطار وينزل لشراء وجبة طعام

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد بشأن فيديو لسائق قطار يترك القطار وينزل لشراء وجبة طعام، تواصل المركز مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر، والتى أوضحت أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة، قامت على الفور بالتحقيق فيها للتأكد من مدى صحتها، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأشارت إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة قامت الوزارة بإصدار قرار بإيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل وتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة للتحقيق مع المسئولين عن التشغيل فى تلك المحطة، مشددةً على أن الوزارة لن تتوانى فى محاسبة أى مقصر فى حق المواطنين، وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.

كما أوضحت الوزارة، أن هذا التصرف تصرف فردى لا يمكن تعميمه على باقى طوائف التشغيل التى تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين فى هذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم ملايين الركاب يومياً.