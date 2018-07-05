video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الموساد ينفذ عملية فى سوريا لإعادة ساعة يدوية لجاسوس إسرائيلى

الخميس، 05 يوليه 2018 06:48 م
الموساد ينفذ عملية فى سوريا لإعادة ساعة يدوية لجاسوس إسرائيلى ساعة الجاسوس
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن جهاز الموساد تمكن مؤخراً من تنفيذ عملية استخباراتية فى سوريا تهدف لإعادة الساعة الخاصة بالجاسوس الإسرائيلى لدى سوريا تخص إيلى كوهين.

 

الجاسوس الاسرائيلى
الجاسوس الاسرائيلى

 

وقالت الصحيفة أن رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين أهدى عائلة الجاسوس الساعة اليدوية، فى مراسم رسمية عقدت الأسبوع الماضى ، حيث حكم على الجاسوس بالإعدام فى مايو من عام 1965 فى دمشق بعدما كشفت المخابرات السورية أنه يعمل لصالح الموساد.

 

8640213410001009802117no
ساعة الجاسوس 

ومن جانبه ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه يتوجه بالشكر لرجال الموساد اللذين نفذوا العملية ، لكونهم تمكنوا من إعادة تذكار خاص بعميل خدم دولة إسرائيل لسنوات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خلافات كشف المستور تفضح أسرار "نتنياهو" و"الموساد" .. رئيس الشاباك الأسبق: جميع رؤساء حكومات إسرائيل تنصتوا على رؤساء الأركان خوفًا من تسريب المعلومات.. نتنياهو ينفى.. والمعارضة تطالب بفتح التحقيق

اسرائيل

الموساد

تل ابيب

جاسوس

ايلى كوهين




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة