الموساد ينفذ عملية فى سوريا لإعادة ساعة يدوية لجاسوس إسرائيلى

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن جهاز الموساد تمكن مؤخراً من تنفيذ عملية استخباراتية فى سوريا تهدف لإعادة الساعة الخاصة بالجاسوس الإسرائيلى لدى سوريا تخص إيلى كوهين.



الجاسوس الاسرائيلى

وقالت الصحيفة أن رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين أهدى عائلة الجاسوس الساعة اليدوية، فى مراسم رسمية عقدت الأسبوع الماضى ، حيث حكم على الجاسوس بالإعدام فى مايو من عام 1965 فى دمشق بعدما كشفت المخابرات السورية أنه يعمل لصالح الموساد.



ساعة الجاسوس ساعة الجاسوس

ومن جانبه ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه يتوجه بالشكر لرجال الموساد اللذين نفذوا العملية ، لكونهم تمكنوا من إعادة تذكار خاص بعميل خدم دولة إسرائيل لسنوات.