"المرور" يضبط 8208 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8208 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 94 مخالفة تجاوز سرعات و2260 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 22 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 47 دراجة بخارية وسيارة.