القابضة الكيماوية تحول 600 مليون جنيه لوزارة المالية اليوم

كتب عبد الحليم سالم

تعقد اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2018-2019.

من المنتظر أن توافق الجمعية على تحويل نحو 600 مليون جنيه، لوزارة المالية من توزيعات الأرباح والديون، ووفق الموازنة التى سيتم مناقشتها اليوم بحضور مجلس إدارة القابضة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى خالد، فإنه سيتم ضح نحو 2.67 مليار جنيه استثمارات فى الشركات العام المقبل 2018-2019.

وتستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تحقيق إيرادات نشاط تصل إلى 21.4 مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019، مقابل إيرادات بلغت 19.5 مليار جنيه العام المالى الجارى.

كما بلغ الفائض بعد الضرائب لعدد 11 شركة، نحو 3.7 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه متوقع العام الجارى، ومقابل 3.4 مليار جنيه العام المالى الماضى، حيث زادت الشركات الرابحة إلى 10 شركات.

ومن المتوقع انخفاض عجز الشركات الخاسرة لنحو 800 مليون جنيه، لعدد 7 شركات، مقابل 1.36 مليار جنيه العام المالى الجارى لعدد 9 شركات، ومقابل خسارة 2.47 مليار جنيه العام المالى الماضى لعدد 10 شركات.

ووفق الموازنة 2018/2019 فإنه ستصل أرباح الشركات نحو 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ2.8 مليار جنيه العام المالى 2017-2018، فيما سيصل صافى أرباح الشركات الرابحة 11 شركة إلى 3.7 مليار جنيه فى حين ستصل خسائر الشركات الخاسرة 8 شركات نحو 800 مليون جنيه.

كما تستهدف القابضة وشركاتها التابعة، خلال العام المالى 2018-2019 تحقيق موارد للخزانة العامة تصل لنحو 58 مليار جنيه.

وأشارت القوائم المالية أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة وردت 35.1 مليار جنيه للخزانة العامة العام المالى 2016-2017.