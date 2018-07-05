العراق: حققنا خطوات ايجابية تؤهل بغداد للدخول بقوائم التدقيق للبحرية العالمية

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أكدت وزارة النقل العراقية، أنها حققت خطوات ايجابية تجعل العراق مؤهلا للدخول فى قوائم التدقيق للبحرية العالمية، كاشفة عن مصادقتها بفترة قياسية واستثنائية على الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات رئيسة.



وقالت الوزارة فى بيان لها أوردته قناة " السومرية نيوز" اليوم الخميس، إن العراق قام وعبر التنسيق مع المنظمة الدولية البحرية بتسمية خبراءه المتخصصين لتنفيذ متطلبات نظام التدقيق فى البلاد ، وقد تم اشتراك أولئك الخبراء فعليا فى ورشة العمل الإقليمية الخاصة بنظام التدقيق .



ولفت البيان إلى أن "الوزارة صادقت وفى فترة قياسية واستثنائية على الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات رئيسة وهي، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن والاتفاقية الدولية لمنع التصادم فى البحار وبروتوكول عام 1988 الخاص باتفاقية سلامة الأرواح فى البحار.