العاصمة الإدارية: 152 فدانا لتدوير المخلفات و"واى فاى" مجانى بالشوارع

كتب - إسلام سعيد

قال ياسر البارودى رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تعليقاً على توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المشروعات، أن هناك بندين فى المذكرة أهمها تخصيص مقر للجهاز لتقديم خدماته، لافتاً إلى أن العاصمة الإدارية تمت إضافة توسعات جديدة لها لتصبح 206 آلاف فدان ويصل حجمها لحجم محافظة القاهرة.

وأضاف "تقدمنا ب 4 مشروعات لجهاز المشروعات الصغيرة منها النقل الداخلى والثانى مشروع مركز للصناعات التراثية والحرفية، والثالث مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص مكان كبير بمساحة 152 فدانا بتكلفة 200 مليون جنيه لمشروعات إعادة تدوير المخلفات.

وتابع أن المخلفات الصلبة فى العاصمة الإدارية منها ناتج عن الحفر والإقامة وهى كميات كبيرة جدا وهناك مخلفات ناتجة عن العنصر البشرى والمترددين على العاصمة الإدارية لذلك حرصنا على إقامة مصانع لتدوير المخلفات وتم تخصيص إدارة خاصة للمخلفات وكذلك إتاحة 300 فدان للمخلفات منها 152 فدانا لتدوير المخلفات.

وكشف أن ما يتعلق بتدوير المخلفات فهناك جزء متعلق بعمل مدفن صحى للمخلفات إضافة إلى توجيه جزء آخر لتوليد الطاقة من المخلفات، مشيرا إلى أن هناك 280 ألف فرصة عمل دائمة بالعاصمة الإدارية وحتى عام 2052.

وتابع، أن المرحلة الأولى العاصمة الإدارية 44.957 فدان بدأت فى مارس 2015 تضمن 8 مناطق سكنية وكذلك الحى الحكومى والانتقال له فى 30 يونيو 2019، بجانب إقامة مركز تجارى على مساحة 5 آلاف فدان يتم الانتهاء منه قبل انتقال السكان، وتوفير 21 خدمة إلكترونية مجانية منها "واى فاي" بالعاصمة وخدمة شحن كهرباء للسيارات الكهربائية فى الشوارع.

وأشار إلى أن هناك حى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية لنقل مقر البنك المركزى والبنوك الأخرى، مضيفاً : "أى خدمة متطورة يمكن أن تتخيلها فى أى دولة فى العالم ستجدونه فى العاصمة الإدارية لأنها أكبر مشروع تنمية عقارية فى العالم".