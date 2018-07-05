الداخلية العراقية تعلن السيطرة على حريق مركز الشرطة شمالى بغداد

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كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفاصيل حريق مركز الشرطة شمالى بغداد، مؤكدة أن الحريق نشب داخل كرفان يحتوى مخلفات حربية.



وقالت الداخلية العراقية ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، " إن الحريق نشب داخل كرفان يحتوى مخلفات حربية فى ساحة مركز شرطة التاجى وفرق الدفاع المدنى تسيطر على الموقف دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف أنه "بحسب التقديرات الأولية أن الحريق نشب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".



وكان مصدر فى الشرطة أفاد، فى وقت سابق من اليوم الخميس، بأن حريقا اندلع داخل مركز شرطة شمالى بغداد نتيجة انفجار كدس للعتاد، وأفاد مصدر امنى آخر، بأن الدفاع المدنى سيطر على حريق مركز الشرطة شمالى بغداد.