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الخشت : تخصيص 3 معامل لتسجيل رغبات الطلاب و4 مبانى بالمدينة الجامعية للتنسيق

الخميس، 05 يوليه 2018 10:32 ص
الخشت : تخصيص 3 معامل لتسجيل رغبات الطلاب و4 مبانى بالمدينة الجامعية للتنسيق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أنهت جامعة القاهرة كافة استعدادتها لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا لاستقبال الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2018، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.
 
 وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب الناجحين من مرحلة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2018، لتسجيل رغباتهم بالكليات والمعاهد العليا من خلال تخصيص 3 معامل لتسجيل رغبات الطلاب، بكليتي الزراعة والهندسة ومعهد البحوث والدراسات الإحصائية، منوهاً أن تلك المعامل تحتوى على نحو 300 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات التى يحتاجها الطلاب أثناء أعمال التنسيق، وكذلك الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق. 
 
وأضاف الخشت، أنه تم تخصيص 4 مباني بالمدينة الجامعية لإستقبال الطلاب وتم تجهيزها جميعاً لإستخدامها خلال جميع مراحل التنسيق، مشيراً إلي أنه تم زيادة أعداد الأمن الإداري التابع للجامعة وتشكيل مجموعات لتأمين المبنى الرئيسى بالمدينة الجامعية ومعامل كليات الهندسة والزراعة ومعهد البحوث والدراسات الإحصائية.
 
وأشار الخشت، إلي أن معامل كلية الهندسة وعددها 4 معامل تضم 150 جهاز كمبيوتر جاهزة للاستخدام لتسجيل رغبات الطلاب، فيما يضم المعمل الخاص بمعهد البحوث والدراسات الإحصائية 75 جهاز كمبيوتر، ويضم معمل كلية الزراعة 75 جهازاً.
 
 
 

 


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التنسيق




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