video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة تدرس عدم إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين لغير محدودى الدخل

الخميس، 05 يوليه 2018 01:58 م
الحكومة تدرس عدم إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين لغير محدودى الدخل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس حاليا  القواعد والشروط  لبدء إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، على أن يتم اضافة المواليد للأسر المستحقة، كما أنه من المرجح أن لا يتم إضافة  المواليد للفئات القادرة ومن غير محدوى الدخل، إلا أنه حتى الآن لم  تنته الوزارة من القواعد والشروط الخاصة بإضافة المواليد، وما إذا كان سيتم إضافة جميع المواليد الجديدة لأكثر من عامين وفقا للقرارات السابقة أم سيتم تحديد فئات معينة لإضافة أبنائها على البطاقات.

وأضاف المصدر، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية  يكثف اجتماعاته حاليا مع  قيادات الوزارة لوضع القواعد والشروط الخاصة بإضافة المواليد  الجديدة على البطاقات، لعرضها فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل لبدء تنفيذ قرار إضافة المواليد واعتماد  القواعد.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزاراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الاضافة والسن المقرر لإضافه  المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.

وأضاف "المصيلحى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين، كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات الغذائية، وكافة السلع الأساسية أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة فى المحافظات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين يجتمع مع مديرى المديريات ورؤساء المكاتب لبدء اضافة المواليد

وزير التموين لليوم السابع: إعلان إجراءات إضافة المواليد بالبطاقات 11 يوليو

التموين

اضافة المواليد

البطاقات

محدودى الدخل




لا تفوتك
المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة