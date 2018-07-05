الحكومة تدرس عدم إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين لغير محدودى الدخل

كتب مدحت وهبة

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس حاليا القواعد والشروط لبدء إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، على أن يتم اضافة المواليد للأسر المستحقة، كما أنه من المرجح أن لا يتم إضافة المواليد للفئات القادرة ومن غير محدوى الدخل، إلا أنه حتى الآن لم تنته الوزارة من القواعد والشروط الخاصة بإضافة المواليد، وما إذا كان سيتم إضافة جميع المواليد الجديدة لأكثر من عامين وفقا للقرارات السابقة أم سيتم تحديد فئات معينة لإضافة أبنائها على البطاقات.

وأضاف المصدر، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية يكثف اجتماعاته حاليا مع قيادات الوزارة لوضع القواعد والشروط الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، لعرضها فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل لبدء تنفيذ قرار إضافة المواليد واعتماد القواعد.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزاراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الاضافة والسن المقرر لإضافه المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.

وأضاف "المصيلحى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين، كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات الغذائية، وكافة السلع الأساسية أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة فى المحافظات.