video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن": ‏‎ 50ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا بمطروح حتى الآن

الخميس، 05 يوليه 2018 05:56 م
"التضامن": ‏‎ 50ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا بمطروح حتى الآن معرض ديارنا
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أعلنت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن مبيعات معرض ديارنا فى مطروح بلغت منذ افتتاحه يوم الإثنين الماضى وحتى اليوم أكثر من 50 ألف جنيه، حيث كانت أكثر المنتجات مبيعاً المفروشات والإكسسوار والكليم.
 
يأتى معرض ديارنا بمحافظة مطروح فى إطار سلسلة معارض ديارنا التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية، حيث يعد معرض مطروح هو الأول فى هذا الإطار.
 
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم الخميس، أن الوزارة من خلال دعمها لهذه المعارض تهدف إلى تشجيع الجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموى من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض فى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة، فضلا عما تتيحه تلك المعارض من فرص تسويقية جادة لصغار وشباب المنتجين وكذلك بما تحققه من تنافس المنتجات داخل السوق المحلى.
 
ويشارك فى معرض ديارنا بمطروح 120 عارضاً وسيقام على فترتين كل فترة تشمل 60 عارضاً ويشارك فيه 8 محافظات هي القاهرة والقليوبية وسوهاج وأسوان وشمال وجنوب سيناء والجيزة والغربية بالإضافة الى بعض الشركات منها الشوربجي والقابضة للغزل والنسيج . 
 
ويذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى 30 يوليو ويقام على مساحة 400 متر مربع، وذلك لتلبية احتياجات المصطافين من المنتجات المتنوعة ويضم المعرض منتجات الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تضامن البرلمان: قانون موحد للتعاونيات لمواجهة حدة التغيرات الاقتصادية

بدء اجتماع "تضامن البرلمان" لمناقشة دور التعاونيات ودروها فى مواجهة الغلاء

"تضامن البرلمان" تناقش اليوم مشاكل التعاونيات ومواجهة الغلاء

التضامن

معرض ديارنا

مطروح




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة