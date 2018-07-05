"التضامن": ‏‎ 50ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا بمطروح حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن مبيعات معرض ديارنا فى مطروح بلغت منذ افتتاحه يوم الإثنين الماضى وحتى اليوم أكثر من 50 ألف جنيه، حيث كانت أكثر المنتجات مبيعاً المفروشات والإكسسوار والكليم.

يأتى معرض ديارنا بمحافظة مطروح فى إطار سلسلة معارض ديارنا التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية، حيث يعد معرض مطروح هو الأول فى هذا الإطار.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم الخميس، أن الوزارة من خلال دعمها لهذه المعارض تهدف إلى تشجيع الجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموى من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض فى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة، فضلا عما تتيحه تلك المعارض من فرص تسويقية جادة لصغار وشباب المنتجين وكذلك بما تحققه من تنافس المنتجات داخل السوق المحلى.

ويشارك فى معرض ديارنا بمطروح 120 عارضاً وسيقام على فترتين كل فترة تشمل 60 عارضاً ويشارك فيه 8 محافظات هي القاهرة والقليوبية وسوهاج وأسوان وشمال وجنوب سيناء والجيزة والغربية بالإضافة الى بعض الشركات منها الشوربجي والقابضة للغزل والنسيج .

ويذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى 30 يوليو ويقام على مساحة 400 متر مربع، وذلك لتلبية احتياجات المصطافين من المنتجات المتنوعة ويضم المعرض منتجات الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور.