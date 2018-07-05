البورصة: تنفيذ شراء "ميراكو" 2.7 مليون سهم بقيمة 131 مليون جنيه لشطبها اختياريا

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف-ميراكو، شراء حساب أسهم الشطب بالشركة لعدد 2.7 مليون سهم بقيمة 131 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة.

وكانت البورصة، قد قررت فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقى طلبات البيع على أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو، من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب الاختيارى بما فيهم الدائنين المرتهنين خلال الفترة من 27 يونيو إلى 4 يوليو.

ويبلغ رأسمال شركة ميراكو 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.