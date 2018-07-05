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الاتصالات والعربية للتصنيع يبحثان التعاون فى الصناعات الإلكترونية

الخميس، 05 يوليه 2018 01:29 م
الاتصالات والعربية للتصنيع يبحثان التعاون فى الصناعات الإلكترونية الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى
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أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية زيادة نسب التصنيع المحلى والقيمة المضافة للصناعات الإلكترونية من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن مجالات التعاون تشمل خطط التحول الرقمى بالوزارات والمنشأت الحكومية وصناعة التابلت التعليمى من أجل تطوير العملية التعليمية ومشيدا بمجهودات وزارة الاتصالات لتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات.

 

جاء هذا خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للهيئة العربية للتصنيع.

 

وتناول اللقاء التعرف على الإمكانيات التكنولوجية بالهيئة العربية للتصنيع،  وبحث التعاون المستقبلى خاصة فى مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والتابلت التعليمى،  وذلك فى إطار إستراتيجية تمكين التصنيع المحلى للصناعات الإلكترونية وتوطين صناعة الإلكترونيات .

 

كما تم خلال الاجتماع دراسة سبل التوسع فى الصناعات الإلكترونية محلياً،  وتطوير القدرات الوطنية فى هذا المجال،  لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة فى العالم،  باعتبارها صناعة واعدة ومهمة، وبحيث يمكن تلبية الاحتياجات المحلية مع إمكانية التصدير للخارج.

 

وأوضح الفريق عبد العزيز أهمية تتضافر جهود كافة الجهات الصناعية المصرية لتحقيق إستراتيجية الدولة لزيادة نسب المكون المحلى فى كافة المجالات ومن بينها الصناعات الإلكترونية،  مؤكدا على دور الهيئة العربية للتصنيع فى المشاركة فى كافة خطط التنمية الشاملة.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع والكوادر البشرية والفنية وقدرتها على استيعاب أحدث النظم العلمية لتطوير منتجاتها الصناعية والإلكترونية والتى تضاهى مثيلاتها العالمية فى الجودة ومعايير الرقابة .

 

وأضاف أن وزارة الاتصالات تتطلع للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع , والتى تمتلك خبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات و تنفيذ مشروعات لتطوير الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا للاعتماد على التابلت المصرى فى عملية تطوير منظومة التعليم من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية وفى مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى الكيانات الوطنية ذات الإمكانيات المتطورة فى مجال الصناعات الإلكترونية.


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العربية للتصنيع

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