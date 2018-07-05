الإعلام الأمنى العراقى يعلن اعتقال إرهابيين اثنين فى قضاء الفلوجة

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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الخميس، اعتقال إرهابيين اثنين فى الفلوجة.



وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 14، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على إرهابيين إثنين فى قضاء الفلوجة وهما مطلوبان للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب.



وأضاف أن مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة نفسها ضبطت حزاما ناسفا فى منطقة حى جبيل التابع لقضاء الفلوجة، وتم تفجيره من قبل هندسة الفرقة.