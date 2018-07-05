الإعلام الأمنى العراقى يعلن اعتقال إرهابيين اثنين فى قضاء الفلوجة

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الخميس، اعتقال إرهابيين اثنين فى الفلوجة.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 14، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على إرهابيين إثنين فى قضاء الفلوجة وهما مطلوبان للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب.
وأضاف أن مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة نفسها ضبطت حزاما ناسفا فى منطقة حى جبيل التابع لقضاء الفلوجة، وتم تفجيره من قبل هندسة الفرقة.
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