استشهاد فتى فلسطينى متأثرا بجروحه شرق مدينة غزة

غزة أ ش أ

أعلن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، مساء الأربعاء، عن استشهاد محمود ماجد الغرابلى (16 عاما) متأثرا بجروحه، التى أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى 14 مايو الماضى شرق غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الفتى الغرابلى أصيب برصاصة فى الرأس أطلقها عليه أحد قناصة الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته فى مسيرة العودة والاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة يوم 14 مايو الماضى شرق مدينة غزة، حيث وصفت حالته حينها بالخطرة إلى أن أعلن عن استشهاده مساء اليوم.

وباستشهاد الفتى الغرابلى يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة فى غزة منذ 30 مارس الماضى إلى 136 شهيدا.