اتحاد أمهات مصر: أسعار أتوبيسات المدارس الخاصة زادت الضعف ومبالغ فيها

كتب محمود طه حسين

أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، غضب واستياء أولياء الأمور من زيادة رسوم الأتوبيسات " فى المدارس الخاصة إلى الضعف، واصفه ذلك بـ " استغلال أولياء الأمور، والزيادة مرتفعه جدا".

وعبر عدد كبير من أولياء الأمور عن غصبهم الشديد على صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة فى الفيس بوك بسبب الزيادة غير المبررة فى رسوم الباص بالمدارس الخاصة، مؤكدين أن عدد كبير منهم لديه ثلاثة وأربعة طلاب في المدرسة الواحدة وهو ما يمثل عبء مادي كبير عليهم ولا يستطيعوا الاستمرار في تحمله، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوقف استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور.

وقال أحد أولياء الأمور : "بدفع 4 آلاف ونصف لكل طفل عندى، رغم أن محل الإقامة يبعد حوالى 600 متر عن المدرسة.

وأضافت ولي أمر أخرى: "أنه مقيم فى الشيخ زايد وابنه مدرستة فى أكتوبر والعام الماضى وصلت رسوم الأتوبيس إلى ٤٥٠٠ وهذا العام وصلت إلى ٨٠٠٠ جنيه.

وأوضحت عبير أن أولياء الأمور اشتكوا أيضا من زيادة المصروفات الدراسية بشكل كبير هذا العام، مطالبين الوزارة بالتدخل ووقف جشع واستغلال أصحاب المدارس الخاصة والدولية، وكذلك ضرورة إجبار المدارس علي دفع الرسوم عن طريق البنك وتشديد الرقابة عليهم.