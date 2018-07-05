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الخميس، 05 يوليه 2018 02:15 م
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إصابة سائق بالشرقية على يد عامل بسبب خلاف على شاحن هاتف

الخميس، 05 يوليه 2018 12:20 م
إصابة سائق بالشرقية على يد عامل بسبب خلاف على شاحن هاتف ضبط متهم - صورة أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب سائق بقرية بالشرقية، اليوم، بجروح طعنية بالظهر، بسبب خلافات على شاحن هاتف مع عامل، قام بالتعدى عليه وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "أحمد.ح.ع" 25 سنة سائق مقيم منشأة صهبرة، مركز ديرب نجم، لمستشفى الزقازيق الجامعى، مصاباً بجروح طعنية بالظهر من الجهتين اليمى واليسرى.

وبسؤاله اتهم "محمود.أ.ح" 18 سنة عاطل مقيم بذات القرية، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين، بسبب خلاف على شاحن هاتف، وتمكن ضباط مباحث ديرب نجم، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وفى سياق متصل قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بحملة مكبرة بقسم شرطة الصالحية الجديدة، أسفرت عن ضبط 12 حالة اشتباه تم الكشف عليهم، و43 حالة اشتباه تم صرفهم عقب الكشف عليهم، وفحص 5 مزارع و13 شقة مفروشة.


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