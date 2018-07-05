إخلاء منزل من ثلاث طوابق فى بنها بسب تشققات بالمبني

أخلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها في القليوبية، منزل مكون من ثلاث طوابق من السكان بمنطقة كفر مناقر التابعة لمركز بنها، بسبب وجود تشققات في المبنى و"يمثل خطورة على سكانه".

كانت نجوى العشيري، رئيس مدينة بنها، تلقت إخطارًا من أهالى قرية كفر مناقر بوجود تشققات في مبنى مكون من ثلاث طوابق بالمنطقة، وعلى الفور جرى تشكيل ضمت كلاً من نائب رئيس المدينة ومدير عام الإدارة الهندسية، وتبين أن المنزل به أسرتين ومقام بحوائط حاملة بدون أعمدة خرسانية ومباني قديمة وأنه توجد به تشققات واضحة في الحوائط والأسقف طولية وعرضية ويمثل خطورة على سكانه وأوصت اللجنة بسرعة ‘زالته حتى سطح الأرض.

وعلى الفور، انتقلت اللجنة مرة أخرى في وجود قوات الشرطة، وجرى إخلاء المبنى من سكانه بالمنقولات دون حدوث أي خسائر، وجار اتخاذ إجراءات هدمه.