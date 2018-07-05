إحالة أمين مخازن بزراعة أبوحمص للنيابة بسبب مخالفات بمليون و300 ألف جنيه

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، إحالة أمين مخازن بزراعة أبوحمص إلى النيابة الإدارية ، وإلغاء انتداب المذكور وعودته إلى عمله الأصلى بإدارة تعاون زراعى مركز أبو حمص.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على المحافظ ، بناء على التقرير المقدم ، من المحاسب خالد عبد الونيس رئيس الوحدة الفنية بالجمعية التعاونية المركزية بأبو حمص والذى يفيد بوجود مخالفات مالية جسيمه ، وعجوزات فى مقررات تموينية ، عبارة عن أسمدة مدعمه ، يوريا ونترات وسوبر ناعم حر وكذا مبيدات وزارة الزراعة ومبيدات تجارية حرة ، لأمين مخازن إحدى الجمعيات الزراعية ، بمركز أبو حمص وهى عبارة عن عجز 2041 شيكارة من الأسمدة الازوتية المدعمة من اليوريا والنترات و 1972 شيكارة من السوبر الناعم بالإضافة إلى المبيدات ، ويقدر العجز بحوالى 1000300 جنيه مليون و 300 ألف جنيه.