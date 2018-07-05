video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة أمين مخازن بزراعة أبوحمص للنيابة بسبب مخالفات بمليون و300 ألف جنيه

الخميس، 05 يوليه 2018 12:38 م
إحالة أمين مخازن بزراعة أبوحمص للنيابة بسبب مخالفات بمليون و300 ألف جنيه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق

قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، إحالة أمين مخازن بزراعة أبوحمص إلى النيابة الإدارية ، وإلغاء انتداب المذكور وعودته إلى عمله الأصلى بإدارة تعاون زراعى مركز أبو حمص.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على المحافظ ، بناء على التقرير المقدم ، من المحاسب خالد عبد الونيس رئيس الوحدة الفنية بالجمعية التعاونية المركزية بأبو حمص والذى يفيد بوجود مخالفات مالية جسيمه ، وعجوزات فى مقررات تموينية ، عبارة عن أسمدة مدعمه ، يوريا ونترات وسوبر ناعم حر وكذا مبيدات وزارة الزراعة ومبيدات تجارية حرة ، لأمين مخازن إحدى الجمعيات الزراعية ، بمركز أبو حمص وهى  عبارة عن عجز 2041  شيكارة من الأسمدة الازوتية المدعمة من اليوريا والنترات و 1972 شيكارة من السوبر الناعم بالإضافة إلى المبيدات ، ويقدر العجز بحوالى 1000300 جنيه مليون و 300 ألف جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحيرة: رحلة الابتكار تبدأ برؤية واستراتيجية واضحة

البحيرة

اخبار المحافظات

اخبار عاجلة

اخبار مصر

ندوة

إعلام دمنهور




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة