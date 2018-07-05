ألمانيا ترسل دبلوماسى إيرانى لبلجيكا للتحقيق معه فى استهداف مسيرة بفرنسا

كتب: أحمد علوى

كشفت مصادر قضائية صباح اليوم الخميس، بأن ألمانيا وفرنسا سوف يرسلا رجلين بينهما دبلوماسى إيرانى إلى بروكسل من أجل البدء فى إجراءات محاكمتهم وذلك بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع حاشد للمعارضة الإيرانية فى باريس.

وقالت السلطات البلجيكية، بإنها قد بدأت بالفعل التحقيق مع اثنين من مواطنيها من أصول إيرانية، قد تم اعتقالهم يوم السبت الماضى، حيث تعاون الثنائى مع الدبلوماسى الإيرانى ليخططون لتفجير مسيرة ينظمها المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية.

وكشفت السلطات فى بروكسل ،بأنه قد عثرت بحوزتهم على 500 جرام من مادة بيروكسيد الإسيتون المتفجرة، وكذلك عثر على أجهزة تفجير فى السيارة.

ويذكر بأن بلجيكا قد طلبت تسليم كل الأشخاص الذين تم القبض عليهم فى ألمانيا وفرنسا، حيث ألقت ألمانيا القبض على الدبلوماسى الذى يعمل فى السفارة الإيرانية، فى حين قامت باريس بالقبض على شخص آخر من أصل إيرانى كان يقيم هناك وكان على اتصال بينهم، وذلك فى الوقت الذى كان فيه مصدر مخابراتى حول هذه القضية: "إنها مسألة فى غاية الحساسية والبلجيكيون يقودون التحقيق".

وفى أول رد فعل من الخارجية الدبلوماسية حيث أكدت بأنها سوف تقوم بتجريد الدبلوماسى الإيرانى (أسد الله أسدى) البالغ من العمر 46 عاما من وضعه الدبلوماسى بعد اعتقاله فى برلين.